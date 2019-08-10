Посадовця затримали на хабарі. Фото: АСС

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Ракурс

На здирництві погорів голова Коростеньскої районної ради Житомирської області.

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Посадовця затримали 9 серпня за хабар в розмірі 1 тис. дол. Ці гроші він отримав за здачу в оренду лікарняних приміщень. Про це 10 серпня повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Встановлено, що голова райради вимагав вищевказану суму від підприємця й обіцяв тому перемогу в конкурсі та затвердження в подальшому договору оренди приміщень Коростеньскої центральної клінічної лікарні. Зловмисника затримали після одержання хабара.

Наразі тривають слідчі дії. Незабаром затриманому посадовцю повідомлять про підозру, а суд обере йому запобіжний захід. Слідчі клопотають, щоб служителі Феміди ухвалили рішення про арешт чиновника. Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на початку серпня в Київській області затримали посадовця ДП «Українське державне аерогеодезичне підприємство». Чиновник обіцяв підприємцю за 100 тис. грн хабара підготувати документи та в подальшому надати в оренду приміщення, яке перебуває на балансі державного підприємства.