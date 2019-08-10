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Ракурс
Мітинг у Москві. Фото: Голос Америки

У Москві триває масштабний мітинг «Відпускай та допускай» (ТРАНСЛЯЦІЯ)

10 сер 2019, 14:15
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У Москві 10 серпня відбувається узгоджена з владою акція «Відпускай і допускай».

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Учасники мирного мітингу вимагають від влади допустити близько 30 незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи. Також демонстранти вимагають відпустити з СІЗО учасників демонстрацій, які відбувалися 27 липня та 3 серпня. Трансляцію сьогоднішнього мітингу ведуть низка ЗМІ.

Як відомо, на двох останніх мітингах в столиці РФ силовики затримали майже 2,5 тис. осіб. Багато мітингувальників та журналістів постраждали внаслідок жорстокості поліцейських. Правоохоронці щодо 14 затриманих порушили кримінальні справи про «масові заворушення».

Раніше російська «Новая газета» опублікувала петицію з вимогою припинити переслідування демонстрантів. До 8 серпня її підписали понад 100 тис. осіб.

Нагадаємо, 27 липня силовики в Москві затримали 1 тис. 373 демонстрантів, які проводили мітинг під будівлею мерії з вимогою допустити опозиційних кандидатів до участі у виборах до міської ради. Під час розгону демонстрантів поліцейські побили 77 осіб. Від жорстоких дій московської поліції постраждали 10 журналістів.

Джерело: Ракурс


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