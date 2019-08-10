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Ракурс
Екс-президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв. Фото: 112 Україна

У будинку екс-президента Киргизстану виявили велику кількість зброї

10 сер 2019, 15:45
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Вогнепальну зброю та боєприпаси виявили правоохоронці в ході обшуку будинку колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.

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У селі Кой-Таш в оселі екс-глави держави силовики знайшли 11 одиниць вогнепальної зброї та боєприпаси. Про це 10 серпня повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ Киргизії.

Поліцейські вилучили снайперську гвинтівку Драгунова (СВД) з магазином, самозарядний карабін Симонова (СКС), пістолет «Капрал» на основі конструкції пістолета-кулемета, нагородний пістолет «ТТ» з двома магазинами, два пістолети марки «GM-100», карабін, двоствольну рушницю «ТОЗ», рушницю Fabarm, рушницю ZOLI, рушницю PROGRESS.

Наразі експерти МВС проводять необхідну криміналістичну експертизу.

Нагадаємо, затримання Атамбаєва тривало з 7 серпня. До нього були залучені близько 2 тис. силовиків, які застосовували сльозогінний газ і штурмові гранати. А 8 серпня, після декількох спроб штурму, екс-президент здався поліції. Після цього його помістили до слідчого ізолятору Держкомітету нацбезпеки.

Джерело: Ракурс


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