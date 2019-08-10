Заробитчанин из Украины погиб в Польше. Фото: trubamaster

https://racurs.ua/n125406-ukrainec-pogib-na-stroitelstve-gazoprovoda-v-polshe.html

Ракурс

Гражданин Украины погиб на строительстве нового газопровода в Польше.

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Трагический инцидент произошел в городе Погурская Воля недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве. В раскоп, где находился украинец, скатилась огромная труба, которая весила почти 10 т. Об этом 10 августа сообщает inPoland.

Спасать украинца из смертельной ловушки бросились его коллеги-строители. К сожалению, ему сохранить жизнь не удалось — травмы оказались смертельными. Тело погибшего подняли на поверхность.

Оказалось, что погиб 37-летний гражданин Украины. На месте работала польские полиция и прокуратура, представители Национальной инспекции труда.

Как известно, газопровод «Погурська Воля — Твожень» будет проходить через окрестности Тарнува, Казимежа-Вельку, Скалбмиеж, Волбром, Олкуш до городка Твожень в Силезии. Предполагается строительство почти 168 км нового газопровода.

Напомним, 24 июля маршрутку с украинскими заробитчанами в Чехии раздавил поезд. Авария произошла из-за того, что водитель маршрутки не отреагировал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде и попытался проскочить перед поездом.