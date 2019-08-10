Задержание в Москве. Фото: Дождь

https://racurs.ua/n125409-massovye-zaderjaniya-nachalis-posle-masshtabnogo-mitinga-v-moskve-foto-video.html

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В Москве 10 августа завершился митинг на проспекте Сахарова, который проходил под названием «Отпускай и допускай». Акции солидарности также проходили и в других российских городах.

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Акция завершилась мирно в 16.00. После того начались задержания демонстрантов. В целом по состоянию на 18.25 российские силовики задержали 113 человек. Большинство задержали на митинге в Санкт-Петербурге (80 человек), в Москве — 23 активистов. Десять человек задержали в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Кроме того, в центр сбора подписей штаба Соболь и в резервную студию «Навальный LIVE» с обысками ворвались силовики. Полицейские задержали девять сотрудников студии после обыска.

Проект «Белый счетчик» сообщил, что участие в митинге в Москве приняли 50 тыс. лиц. Московская полиция насчитала лишь 20 тыс.

Напомним, 10 августа в Москве началась согласованная с властями акция «Отпускай и допускай». Участники мирного митинга требовали от властей допустить около 30 независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Также демонстранты требуют отпустить из СИЗО участников демонстраций, которые происходили 27 июля и 3 августа.