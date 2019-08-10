«Динамо» поступилося «Шахтарю». Фото: FC Dynamo Kyiv

https://racurs.ua/ua/n125411-kyyivske-dynamo-postupylosya-shahtaru-v-kyievi-video.html

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Донецький «Шахтар» переміг у Києві столичне «Динамо» з рахунком 2:1 у рамках третього туру української Прем'єр-ліги.

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Форвард донеччан та збірної України Жуніор Мораес відкрив рахунок на НСК «Олімпійський» на 21 хвилині. Він ефектно відправив круглого у ворота Дениса Бойка після передачі ізраїльтянина Манора Соломона.

Вже на 28 хвилині «біло-сині» змогли відігратися. Голкіпер Андрій П’ятов невдало відбив м’яч перед собою, а на добиванні першим був гравець збірної Люксембургу Жерсон Родрігес, який забив дебютний гол за «Динамо».

Команда Луїша Каштру знову вийшла вперед вийшла на 64 хвилині. Бразилець із українським паспортом Марлос підхопив м’яч на підступах до штрафного майданчика, зумів переграти кількох захисників та точним ударом вразив кут воріт.

Динамо — Шахтар 1:2

Голи: Родрігес, 39 — Мораес, 21, Марлос, 65

Динамо: Бойко — Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко — Гармаш, Сидорчук (Андрієвський, 66), Шепелєв (Соль, 70 — Циганков (Вербич, 60), Родрігес, Де Пена.

Шахтар: Пятов — Болбат (Хочолава, 77), Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі — Степаненко — Марлос (Дентіньо, 90+2), Алан Патрік, Саломон, Тайсон — Мораес (Бланко-Лещук, 80).

Попередження: Шепелєв, Андрієвський — Мораес, Алан Патрік

Після сьогоднішньої гри «Шахтар» набрав 9 очок та лідирує у турнірній таблиці. Підопічні Олександра Хацкевича наразі мають в активі 6 очок та ділять другу-третю позицію з «Колосом».

Нагадаємо, київське «Динамо» цікавиться підписанням контракту з румунським тренером Мірчею Луческу, який тривалий час був головним наставником донецького «Шахтаря». Спеціаліст сьогодні був присутнім на матчі «Динамо» і «Шахтаря».