В мечеті Осло стріляли. Фото: Военные люди

https://racurs.ua/ua/n125412-v-oslo-nevidomyy-vlashtuvav-strilyanynu-v-mecheti.html

Ракурс

Стрілянину в мечеті в передмісті Осло у суботу, 10 серпня, влаштував невідомий.

Loading...

Чоловік був озброєний двома дробовиками і пістолетом. Він увірвався у мечеть та почав стріляти. На щастя, відразу після кількох пострілів парафіяни його знешкодили. Згодом зловмисника передали норвезькій поліції. Про це сьогодні повідомляє Reuters.

Внаслідок збройного інциденту постраждала одна особа, її з вогнепальним пораненням госпіталізували.

Поліція Осло не повідомила вік та ім’я нападника. Очевидці стверджують, що це був «молодий білий чоловік». Інші подробиці про зловмисника та його мотиви наразі невідомі.

Нагадаємо, 15 березня у мечеті новозеландського міста Крайстчьорч стався теракт. Австралієць Брендон Таррант зайшов до мечеті та розстріляв мусульман, які там перебували. Зловмисник вів онлайн-трансляцію нападу. Відео згодом було оприлюднено в мережі. Після теракту уряд Нової Зеландії вирішив заборонити продаж усіх видів напівавтоматичної зброї.