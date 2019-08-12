Пожежа на судні сталася в Чорному морі. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n125441-u-chornomu-mori-vnaslidok-pojeji-zatonulo-rosiyske-sudno.html

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У Чорному морі в районі Туапсе (Російська Федерація) сталася пожежа на риболовецькому судні.

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Воно затонуло внаслідок надзвичайної події. Попередньо встановлено, що загоряння двигуна стало причиною пожежі. Про це повідомила прес-служба Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій Російської Федерації по Краснодарському краю.

Оперативний черговий Єдиної чергово-диспетчерської служби Туапсинського району повідомив про те, що в акваторії Чорного моря, на відстані 1,5 км від берегової лінії селища Джубга, за попередніми даними, сталося загоряння двигуна риболовецького судна, — повідомили рятувальники.

Загалом на борту риболовецької шхуни перебували шестеро осіб. Ніхто з них не постраждав, їх доставили на берег попутними суднами.

Нагадаємо, 21 липня біля берегів Мавританії сталася пожежа на українському океанському траулері «Іван Голубець». На момент пожежі на судні перебували 90 осіб — громадяни України та Росії. Внаслідок надзвичайної події загинув моторист, є постраждалі.