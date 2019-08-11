ДТП під Києвом: іномарка влетіла у маршрутку, 15 постраждалих, фото — ДСНС

https://racurs.ua/ua/n125440-inomarka-vletila-u-marshrutku-pid-kyievom-13-poranenyh-dvoie-zagyblyh-foto-video.html

Ракурс

У Київській області увечері 11 серпня сталася кривава ДТП. На одеській трасі поблизу Глевахи легковик Volkswagen (Фольксваген) влетів у маршрутку з пасажирами.

Loading...

Внаслідок ДТП загинули дві особи, 13 людей отримали поранення.

Про інцидент повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, рятувальники якої витягували із понівеченого легковика тіла загиблих.

ДТП сталася приблизно о 19.00. Як повідомляє dtp.kiev.ua, ймовірно, на швидкісний трасі водій Volkswagen мчав у напрямку Києва і не помітив маршрутку, що зупинилася на червоне світло.

Рятувальники ДСНС розкривали пошкоджені автомобілі за допомогою спеціального обладнання. В операції задіяли вісьмох рятувальників і дві одиниці спецтехніки.

«Ракурс» 9 серпня повідомляв про іншу важку ДТП: поблизу Тетерівки на дорозі Житомир-Чернівці лоб у лоб зіткнулися мікроавтобус «Фольксваген» та BMW. Унаслідок ДТП до лікарень відвезли 24 особи, з них 12 — госпіталізовано.