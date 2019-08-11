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ДТП під Києвом: іномарка влетіла у маршрутку, 15 постраждалих, фото — ДСНС

Іномарка влетіла у маршрутку під Києвом: 13 поранених, двоє загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

11 сер 2019, 22:21
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У Київській області увечері 11 серпня сталася кривава ДТП. На одеській трасі поблизу Глевахи легковик Volkswagen (Фольксваген) влетів у маршрутку з пасажирами.

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Внаслідок ДТП загинули дві особи, 13 людей отримали поранення.

Про інцидент повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, рятувальники якої витягували із понівеченого легковика тіла загиблих.

ДТП під Києвом: іномарка влетіла у маршрутку, 15 постраждалих, фото — Киев оперативный

ДТП сталася приблизно о 19.00. Як повідомляє dtp.kiev.ua, ймовірно, на швидкісний трасі водій Volkswagen мчав у напрямку Києва і не помітив маршрутку, що зупинилася на червоне світло.

Рятувальники ДСНС розкривали пошкоджені автомобілі за допомогою спеціального обладнання. В операції задіяли вісьмох рятувальників і дві одиниці спецтехніки.

ДТП під Києвом: іномарка влетіла у маршрутку, 15 постраждалих, фото — Киев оперативный

ДТП під Києвом: іномарка влетіла у маршрутку, 15 постраждалих, фото — Киев оперативный

«Ракурс» 9 серпня повідомляв про іншу важку ДТП: поблизу Тетерівки на дорозі Житомир-Чернівці лоб у лоб зіткнулися мікроавтобус «Фольксваген» та BMW. Унаслідок ДТП до лікарень відвезли 24 особи, з них 12 — госпіталізовано.

Джерело: Ракурс


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999

Іномарка влетіла у маршрутку під Києвом: 13 поранених, двоє загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

На одеській трасі у Київській області 11 серпня сталася кривава ДТП. Поблизу Глевахи легковик Volkswagen влетів у маршрутку з пасажирами. Внаслідок ДТП загинули дві особи, 13 людей отримали поранення

Новини України
22:21
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