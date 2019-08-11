Новини кіно: у Голлівуді на тлі серійних розстрілів скасували прем’єру фільму про полювання на людей, фото — variety.com

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У США скасували прем'єру фільму про полювання на людей після двох випадків масової стрілянини, які шокували країну на початку серпня.

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Керівництво компанії Universal Pictures вирішило перенести на невизначений термін прем'єру фільму «Полювання». Сюжет картини, за яким ліберальні еліти влаштовують полювання на героїв-республіканців, раніше вже викликав обурення в США, включаючи президента Трампа.

Керівництво компанії Universal Pictures оприлюднило офіційну заяву про рішення відмовитися від прем'єри фільму «Полювання», яку запланували на 27 вересня. Причиною названо масові стрілянини в Техасі і Огайо, повідомляє Deadline.

Студія вирішила відмовитися від планів щодо випуску фільму. Ми підтримуємо наших авторів і продовжимо випускати фільми разом зі сміливими режисерами, що мають власний погляд — такими є творці цього сатиричного соціального трилера. Але ми розуміємо, що зараз невідповідний момент для виходу картини, — йдеться в тексті заяви.

Про подальші плани щодо «Полювання» невідомо. Головні герої фільму республіканці виявляють, що на них відкрила полювання група багатіїв, що складається з правлячих ліберальних еліт. Лідерів двох протиборчих таборів грають Бетті Гілпін і Хіларі Суонк.

Ще до рішення про перенесення виходу фільму на невизначений час влада США обурилася тим, що жертвами у фільмі показали прихильників діючої адміністрації. Дональд Трамп взагалі звинуватив голлівудську індустрію в расизмі.

Цей фільм може розпалити і посіяти хаос. Вони створюють насильство, а потім намагаються в цьому звинуватити інших. Вони справжні расисти і дуже шкідливі для нашої країни, — прокоментував «Полювання» у Твіттер Трамп.

Нагадаємо, що в результаті стрілянини, яку відкрив 3 серпня 21-річний житель Техасу в супермаркеті в місті Ель-Пасо, загинули 22 людини, більше 20 постраждали. Нападника звинувачують в тероризмі на ґрунті расової ненависті.

А у ніч на 4 серпня в штаті Огайо в результаті стрілянини було вбито 10 осіб, включаючи нападника, понад 30 осіб отримали поранення.