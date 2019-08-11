Новини спорту: 13-річний підліток виграв чемпіонат Європи зі стрибків з 10-метрової вишки, фото — Sport.ua

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Юний український спортсмен Олексій Середа став наймолодшим в історії чемпіоном Європи зі стрибків у воду. Змагання сьогодні завершилися у Києві.

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Середа виграв золоту медаль континентальної першості у 13 років. У заключний день змагань він став чемпіоном зі стрибків з 10 метрової вишки. Про це 11 серпня повідомив Національний олімпійський комітет України.

Середа, який народився 25 грудня 2005 року, перевершив рекорд британця Тома Дейлі. Останній виграв чемпіонат Європи 2008 року у віці 13 років і 10 місяців, а Середі наразі 13 років і 7 місяців.

У липні український стрибун справив фурор на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Південній Кореї. Конкуруючи у фіналі із найкращими стрибунами світу, молодий українець посів четверте місце в стрибках з 10-метрової вишки. Раніше він зупинився за крок від медалі також в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Всього на континентальній першості збірна України виграла сім медалей. Раніше золото в синхронному міксті на триметровому трампліні виграли Станіслав Оліферчік і Вікторія Кесар, а перше місце в стрибках з 10-метрової вишки виборола 17-річна Софія Лискун.