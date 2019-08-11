Нормандський формат: Волкер анонсував негайні консультації США, Німеччини і Франції, фото — "Дзеркало тижня"

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США, Німеччина і Франція проведуть консультації щодо нормандського формату врегулювання військового конфлікту на Донбасі.

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Про це заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю «Голосу Америки».

Консультації стартують на початку наступного тижня. Представники Вашингтона, Берліна і Парижа запланували провести черговий раунд консультацій щодо нормандського формату.

Волкер не повідомив, чи запрошені на зустріч представники Києва та терористичних ДНР-ЛНР. Спецпредставник США заявив, що перебуває в тісному контакті з європейськими партнерами.

У липні-серпні Україна почала виконувати домовленості щодо припинення вогню, про які домовилася тристороння група в Мінську, а також сприяє розведенню сторін поблизу Станиці Луганської.

Нагадаємо, що у серпні Збройні сили України продовжили втрачати бійців на Донбасі. Цими вихідними загинув український військовий, ще один отримав поранення. А минулого тижня внаслідок обстрілу загинули відразу четверо українців.

Відповідно даних ООН, станом на 31 грудня 2018 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тис. 800 до 13 тис. осіб.