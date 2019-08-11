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Новини моди: Versace вибачився за футболки з картою Китаю без Макао і Гонконга, фото — Reuters

Versace вибачився за футболки з картою Китаю без Макао і Гонконга (ФОТО)

11 сер 2019, 19:47
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Італійський модний дім Versace (Версаче) вибачився за випуск у продаж футболок і кофт з картою, на якій Гонконг і Макао відзначені як окремі держави, а не як спеціальні адміністративні райони Китаю.

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Газета China Daily відзначила, що компанія з 24 липня почала вилучати з продажу і знищувати всю партію одягу з неправильною картою.

У своєму повідомленні дім моди заявив, що глибоко шкодує про те, що трапилося.

Ми любимо Китай і рішуче поважаємо його територіальний і національний суверенітет, — запевнили у Versace.

Новини моди: Versace вибачився за футболки з картою Китаю без Макао і Гонконгу, фото — chinadailyasia.com

Незважаючи на вибачення, через цю помилку від співпраці з Versace відмовилася китайська актриса Ян Мі, яка була обличчям модного будинку в Китаї. У неділю вона розірвала контракт з домом моди, який підписала в червні.

Це не перший випадок, коли італійський бренд через необережність викликав невдоволення китайської аудиторії. У листопаді минулого року розгорівся великий скандал через те, що в соціальних мережах Dolce&Gabbana з’явився відеоролик, на якому китайська модель паличками їсть італійські страви. Бренд звинуватили в сексизмі і расизмі.

В результаті компанії довелося скасувати велике шоу в Шанхаї, оскільки багато моделей і знаменитості відмовилися в ньому брати участь. Крім того, деякі великі китайські торгові платформи зняли з продажу товари Dolce&Gabbana. Після скандалу модельєри Доменіко Дольче і Стефано Габбана вибачилися, причому зробили це на китайській мові. Вибачилася також модель, яка знялася в скандальному ролику.

А у лютому 2019 року італійський будинок моди Gucci вибачився за вовняний светр з балаклавою після того, як користувачі в соціальних мережах розкритикували річ за схожість з різновидом театрального гриму коміків, які карикатурно зображували темношкірих людей.

Джерело: Ракурс


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