У Києві шукають серійного ґвалтівника, фото — Західний аргумент

https://racurs.ua/ua/n125435-u-kyievi-shukaut-seriynogo-valtivnyka-foto-video.html

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У Києві шукають серійного ґвалтівника, якого підозрюють у скоєнні двох нападів на жінок. Поліція Києва просить допомогти розшукати чоловіка, якого упізнала жертва одного з нападів.

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Молодик, фото якого оприлюднила поліція, обґрунтовано підозрюється у скоєнні двох спроб зґвалтування.

Перша з них сталася в Шевченківському районі 2 липня, інша — в Оболонському 23 липня цього року.

Саме під час нападу на малолітню на Оболоні поліції вдалося отримати прикмети нападника. Жертві вдалося утекти від нього під час нападу у під’їзді. Йому приблизно 20−25 років, зріст — 185−190 см, чоловік худорлявий, має витягнуте обличчя, темне волосся.

Нагадаємо, що у липні Рада підтримала закон про посилення відповідальності за педофілію, а також cхвалила створення реєстру педофілів.