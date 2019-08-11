Новини Росії: Медведєв розлютив мережу відео зі своєї резиденції, скріншот з Фейсбук Д.Медвєдєва

https://racurs.ua/ua/n125434-lis-goryt-moskva-protestuie-a-ty-z-pesykom-graieshsya-medvediev-rozlutyv-mereju-video.html

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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв розповів про долю подарованого йому президентом Туркменістану цуценяти.

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Щеня плямистого алабая у травні йому подарував президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов. Медвєдєв сьогодні оприлюднив відео про життя цуценяти, яке живе в його розкішній офіційній резиденції Горки-9 в Одинцовському районі Підмосков’я.

Це Айк, йому чотири місяці, обживається в Горках, — написав російський прем'єр у Фейсбук.

У ролику видно, як щеня піднімається по сходах, ходить по одному із залів засідань і кабінеті Медведєва, а також, як гуляє по території резиденції з господарем. У кадр потрапила й сама резиденція — її мармурові сходи, дорого оформлений зал засідань і величезна територія за будинком.

Користувачі у коментарях обурилися кадрами. Люди зауважили прем'єр-міністру РФ, що в Росії у ці дні тривають протести, «горять ліси, люди задихаються», а він «з собачкою грається». Інші писали: «Кому на Русі жити добре?», «А чи не жирно для собаки?».

Сьогодні у Москві та інших російських містах правоохоронці затримали 352 учасників мітингу «Відпускай і допускай».