Новости России: Медведев разозлил сеть видео из своей резиденции, скриншот с Фейсбук Д.Медведева

https://racurs.ua/n125434-les-gorit-moskva-protestuet-a-ty-s-sobachkoy-igraesh-medvedev-razozlil-set-video-iz-svoey.html

Ракурс

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о судьбе подаренного ему президентом Туркменистана щенка.

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Щенка пятнистого алабая в мае ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Медведев сегодня обнародовал видео о жизни щенка, который живет в его роскошной официальной резиденции Горки-9 в Одинцовском районе Подмосковья.

Это Айк, ему четыре месяца, обживается в Горках, — написал российский премьер в Фейсбук.

На ролике видно, как щенок поднимается по лестнице, ходит по одному из залов заседаний и кабинете Медведева, а также, как гуляет по территории резиденции с хозяином. В кадр попала и сама резиденция — ее мраморные лестницы, дорого оформленный зал заседаний и огромная территория за домом.

Пользователи в комментариях возмутились кадрами. Люди заметили премьер-министру РФ, что в России в эти дни продолжаются протесты, «горят леса, люди задыхаются», а он «с собачкой играет». Другие писали: «Кому на Руси жить хорошо?», «А не жирно для собаки?».

Напомним, что сегодня в Москве и других российских городах милиция задержала 352 участников митинга «Отпускай и допускай».