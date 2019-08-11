На акциях протеста силовики задержали 352 человек. Фото: Дождь

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Ракурс

В Москве и других российских городах правоохранители задержали 352 участников митинга «Отпускай и допускай».

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В Москве правоохранители задержали 256 человек, в Санкт-Петербурге — 79, в Ростове-на-Дону — 13, в Брянске — двух, в Сыктывкаре — двух. Такие данные приводит правозащитный портал «ОВД-Инфо».

Многих активистов силовики задержали неподалеку от здания администрации президента Российской Федерации. Также сотрудники ОМОНа и полиция задерживала людей, которые гуляли на улицах Маросейка, Солянка и Забелина, в Лубянском проезде и Ильинском сквере.

Кроме того, молодых людей задержали в элитном отеле Custos, где они пытались спрятаться от полицейских.

Напомним, 10 августа в Москве завершился митинг на проспекте Сахарова, который проходил под названием «Отпускай и допускай». Акции солидарности также проходили и в других российских городах. После того начались задержания демонстрантов.