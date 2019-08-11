Украинский режиссер Олег Сенцов. Фото: AP

https://racurs.ua/n125419-oleg-sencov-vyrazil-podderjku-uchastnikam-akciy-protesta-v-rossii.html

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Олег Сенцов, украинский режиссер и политзаключенный, которого незаконно арестовали в России, написал письмо российской правозащитнице Татьяне Щур.

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Пленник Кремля высказался в поддержку акций протеста, которые проходят в российских городах. В своем последнем письме Сенцов написал, что ему сейчас остро не хватает информации. Об этом 11 августа сообщает «Укринформ».

По ТВ — о протестах очень мало, в основном — «танковый биатлон». Он пишет в поддержку московских протестующих. Еще — спасибо тем, кто его поддерживает, — рассказала адвокат в комментарии.

Украинец уверяет, что не забыл о других политзаключенных. Волнуется о родных, о дочери, которая собирается идти в школу в Киеве. Правозащитница рассказала, что режиссер «реагирует на сообщения с юмором, понимает, насколько все искажено подается в российских СМИ».

Напомним, 10 августа в Москве завершился митинг на проспекте Сахарова, который проходил под названием «Отпускай и допускай». Акции солидарности также проходили и в других российских городах. После того начались задержания демонстрантов.