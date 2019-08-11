Український режисер Олег Сенцов. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n125419-oleg-sencov-vyslovyv-pidtrymku-uchasnykam-akciy-protestu-v-rosiyi.html

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Олег Сенцов, український режисер та політв’язень, якого незаконно ув’язнили в Росії, написав листа російській правозахисниці Тетяні Щур.

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Бранець Кремля висловився на підтримку акцій протесту, які відбуваються в російських містах. У своєму останньому листі Сенцов написав, що йому зараз гостро не вистачає інформації. Про це 11 серпня повідомляє «Укрінформ».

По ТБ — про протести дуже мало, в основному — «танковий біатлон». Він пише в підтримку московських протестувальників. Ще — дякує тим, хто його підтримує, -розповіла адвокат в коментарі.

Українець запевняє, що не забув про інших політв’язнів. Хвилюється про рідних, про дочку, яка збирається йти до школи в Києві. Правозахисниця розповіла, що режисер «реагує на повідомлення з гумором, розуміє, наскільки все спотворено подається в російських ЗМІ».

Нагадаємо, 10 серпня в Москві завершився мітинг на проспекті Сахарова, який проходив під назвою «Відпускай і допускай». Акції солідарності також проходили й в інших російських містах. Після того почалися затримання демонстрантів.