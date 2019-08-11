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Ракурс
На акціях протесту силовики затримали 352 осіб. Фото: Дождь

Акції протесту в РФ: число затриманих зросло до 352 осіб

11 сер 2019, 12:05
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У Москві та інших російських містах правоохоронці затримали 352 учасників мітингу «Відпускай і допускай».

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У Москві правоохоронці затримали 256 осіб, у Санкт-Петербурзі — 79, у Ростові-на-Дону — 13, у Брянську — двох, у Сиктивкарі — двох. Такі дані наводить правозахисний портал «ОВС-Інфо».

Багатьох активістів силовики затримали неподалік від будівлі адміністрації президента Російської Федерації. Також співробітники ОМОНу й поліція затримувала людей, які гуляли на вулицях Маросейка, Солянка і Забеліна, в Луб’янському проїзді та Іллінському сквері.

Крім того, молодих людей затримали в елітному готелі Custos, де вони намагалися сховатися від поліцейських.

Нагадаємо, 10 серпня в Москві завершився мітинг на проспекті Сахарова, який проходив під назвою «Відпускай і допускай». Акції солідарності також проходили й в інших російських містах. Після того почалися затримання демонстрантів.

Джерело: Ракурс


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