Санкции против России в рамках «закона Магнитского» Великобритания введет после Brexit, фото - РБК Украина

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Новые санкции против РФ Великобритания введет после Brexit (Брекзит). В частности, правительство планирует задействовать принятую в прошлом году «поправку Магнитского» в британский закон о санкциях.

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О таких намерениях заявил новый министр иностранных дел страны Доминик Рааб в колонке, которую опубликовала 11 августа The Sunday Telegraph.

Глава МИД сообщил, что когда его страна выйдет из ЕС, то сможет самостоятельно определять собственные санкционные правила и правительство введет в действие «положение Магнитского» из закона о санкциях Соединенного Королевства.

Поправку к новому закону о санкциях принял парламент еще прошлой весной, но до сих пор она не вступила в силу. Британский вариант законопроекта соответствует одноименному документу, принятому в США. Он позволяет замораживать активы иностранных чиновников, причастных к коррупции и нарушению прав человека.

По словам Рааба, лица, нарушающие права человека, «столкнутся с последствиями своих действий» — их активы в Великобритании будут заморожены. Кроме того, нарушителям запретят въезд на территорию страны.

Мы гарантируем, что Британия не станет безопасным убежищем для тех, кто наживается, пытая других, — написал министр.

Сотрудник фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, обвиненный в налоговых махинациях, в 2009 году умер в СИЗО «Матросская Тишина», где пробыл около года. Магнитский умер в СИЗО в Москве после года содержания за решеткой в ​​условиях, которые правозащитники охарактеризовали как «пытки».

Как считают коллеги юриста в фонде Hermitage, уголовное дело было заведено на него как месть за раскрытие большой коррупционной аферы. Российский суд установил, что Магнитский в интересах международного финансиста Уильяма Браудера будто бы реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов — через калмыцкие фирмы, которые были под управлением Hermitage Capital. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы и объявлен в международный розыск. Он живет в Лондоне.

«Закон Магнитского» США ввели в декабре 2012 года. Подобные шаги также приняли власти Канады и Латвии. Депутаты парламента Великобритании приняли «поправку Магнитского» 2 мая.

Напомним, что в начале августа США сообщили о сроке введения новых ограничений в отношении России в «деле Скрипалей».