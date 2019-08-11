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Автоновости: на Полтавщине поймали водителя, который превысил возможную дозу алкоголя в 16 раз, фото — Подробности

На Полтавщине поймали водителя, который превысил возможную дозу алкоголя в 16 раз (ФОТО)

11 авг 2019, 16:56
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В Полтавской области поймали водителя, содержание алкоголя в крови которого почти в 16 раз превысило допустимую норму.

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Нетрезвого антигероя остановили патрульные, когда составляли протокол о незначительном ДТП. Один из участников заметил явные признаки алкогольного опьянения у другого водителя и сразу же сообщил в полицию.

Автоновости: на Полтавщине поймали водителя, который превысил возможную дозу алкоголя в 16 раз, фото — Подробности

Когда на место происшествия прибыли патрульные, результат шокировал всех присутствующих. Содержание алкоголя в крови мужчины составил 3,17 промилле (допустимая норма — 0,2 промилле).

Автоновости: на Полтавщине поймали водителя, который превысил возможную дозу алкоголя в 16 раз, фото — Подробности

Напомним, что 1 мая в Киеве пьяный водитель протаранил семь машин. ДТП произошло в Дарницком районе столицы. На проспекте Григоренко Mersedes вынесло на зеленую зону. Водитель не смог затормозить и проехал еще около 100 м, после чего врезался в забор и снес его. Таким образом, Mercedes оказался на парковке и протаранил семь автомобилей.

Водителя задержали, поскольку он вел себя агрессивно по отношению полицейских, прибывших на место происшествия. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, и он отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови.

Источник: Ракурс


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