ДТП в Киеве: пьяный водитель протаранил семь машин. Фото: 5 канал

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Ракурс

ДТП в Киеве произошло ночью 1 мая в Дарницком районе столице. Водитель Mercedes (Мерседес) протаранил семь автомобилей.

Водитель Mercedes ехал по проспекту Григоренко в сторону улицы Бориса Гмыри. Через некоторое время его вынесло на зеленую зону, сообщает «Информатор».

Оказавшись на зеленой зоне, водитель не смог затормозить и проехал еще около 100 м, после чего врезался в забор и снес его. Таким образом, Mercedes оказался на парковке и протаранил семь автомобилей.

В аварии пострадали два автомобиля Volkswagen Passat, а также Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, Daewoo Lanos, Citroen и Toyota Highlander. В результате ДТП пострадал только водитель Mercedes. Он получил травмы головы, однако отказался от госпитализации.

Водителя задержали, поскольку он вел себя агрессивно по отношению к полицейским, прибывшим на место происшествия. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, и он отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве произошло ДТП с участием пьяного водителя. После столкновения с другим автомобилем, пьяный водитель напал на потерпевшего и пытался его избить. Однако потерпевшим удалось нейтрализовать пьяного водителя, примотав его скотчем к столбу.