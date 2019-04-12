Пьяное ДТП: в Киеве водителя примотали скотчем к столбу. Фото: zanoza

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Ракурс

В Киеве пьяного мужчину примотали скотчем к столбу. После столкновения автомобилей виновник аварии и его девушка пытались решить ситуацию дракой.

Горожане на автомобиле Ford сначала заехали на заправку, а оттуда выехали на Кольцевую дорогу, где и попали в ДТП, врезавшись в машину Toyota. Об этом сообщает «Киев оперативный» на своей странице в Fаcebook.

После столкновения пьяный водитель бросился на потерпевшего, но он быстро нейтрализовал противника и примотал его к столбу. Спутница водителя пыталась напасть на второго участника ДТП с пустой бутылкой, но ее быстро успокоили и девушка пошла спать в машину.

Как заявляют свидетели, неизвестный наркозависимый прохожий решил, что во время хаоса никто его не замечает, и пытался украсть бутылку шампанского, но его также задержали. После конфликта прохожий заснул на заправке, а потерпевший ждал полицию с пьяным виновником у столба.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях в Ровенской области у бронетранспортера отказали тормоза и он разбил легковушку.