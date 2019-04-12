П’яна ДТП: у Києві водія примотали скотчем до стовпа. Фото: zanoza

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Ракурс

У Києві п’яного чоловіка примотали скотчем до стовпа. Після зіткнення авто винуватець аварії та його дівчина намагалися вирішити ситуацію бійкою.

Містяни на автомобілі Ford спочатку заїхали на заправку, а звідти виїхали на Кільцеву дорогу, де і втрапили до транспортної пригоди, врізавшись у машину Toyota. Про це повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці у Fаcebook.

Після зіткнення п’яний водій кинувся на потерпілого, але він швидко нейтралізував супротивника і примотав його до стовпа. Супутниця водія намагалася напасти на другого учасника ДТП з пустою пляшкою, але її швидко заспокоїли і дівчина пішла спати до автівки.

Як заявляють свідки, невідомий наркозалежний перехожий вирішив, що під час хаосу ніхто його не помічає, і намагався вкрасти пляшку шампанського, але його також затримали. Після конфлікту перехожий заснув на заправці, а потерпілий чекав поліцію з п’яним винуватцем біля стовпа.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями на Рівненщині у бронетранспортера відмовили гальма і він розтрощив легковика.