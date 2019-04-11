У бронетранспортера на Рівненщині відмовили гальма і він наїхав на легковика

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У Здолбунові (Рівненська область) 11 квітня БТР наїхав на легковик. ДТП сталася увечері на одному із найбільш жвавих перехресть міста.

Про це у Фейсбук повідомив голова Здолбунівської районної державної адміністрації Сергій Кондрачук. Травмованих в автопригоді немає. Бойовий автомобіль належить одному з підрозділів оперативного командування «Захід».

Начальник прес-служби ОК Анатолій Прошин розповів UA: Рівне, що у БТР, який рухався в колоні, відмовили гальма. Аби уникнути зіткнення з автомобілем та наїзду на жінку із дитиною, водій військової машини застосував ручне гальмування, виїхав на зустрічну, де й зіткнувся із легковиком.

Колона поверталась в автопарк у Рівному із Острога. У цьому місті бронетехніка армійців долучилась до показу техніки та озброєння, який відбувався на центральній площі.

Нагадаємо, що у лютому цього року сталася ДТП за участю військового тягача і вантажівки Volvo поблизу поліцейського поста на Житомирському шосе під Києвом. Тягач від’їхав кілька кілометрів від столиці, коли у нього влетів вантажний автомобіль, що перевозив будівельний вагончик.