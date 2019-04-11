У бронетранспортера в Ровенской области отказали тормоза и он наехал на легковушку

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Ракурс

В Здолбунове (Ровенская область) 11 апреля БТР наехал на легковой автомобиль. ДТП произошло вечером на одном из самых оживленных перекрестков города.

Об этом в Фейсбук сообщил председатель Здолбуновской районной государственной администрации Сергей Кондрачук. Травмированных в дорожной аварии нет. Боевой автомобиль принадлежит одному из подразделений оперативного командования «Запад».

Начальник пресс-службы ОК Анатолий Прошин рассказал UA Ровно, что в БТР, который двигался в колонне, отказали тормоза. Чтобы избежать столкновения с автомобилем и наезд на женщину с ребенком, водитель военной машины применил ручное торможение, выехал на встречную, где и столкнулся с легковушкой.

Колонна возвращалась в автопарк в Ровно из Острога. В этом городе бронетехника армейцев присоединилась к показу техники и вооружения, который проходил на центральной площади.

Напомним, что в феврале этого года произошло ДТП с участием военного тягача и грузовика Volvo вблизи полицейского поста на Житомирском шоссе под Киевом. В тягач влетел грузовой автомобиль, перевозивший строительный вагончик.