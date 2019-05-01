ДТП в Києві: п'яний водій протаранив сім машин. Фото: 5 канал

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ДТП в Києві сталася вночі 1 травня у Дарницькому районі столиці. Водій Mercedes (Мерседес) протаранив сім автомобілів.

Водій Mercedes їхав по проспекту Григоренка в сторону вулиці Бориса Гмирі. Через деякий час його винесло на зелену зону, повідомляє «Інформатор».

Опинившись на зеленій зоні, водій не зміг загальмувати і проїхав ще близько 100 м, після чого врізався в паркан і зніс його. Таким чином, Mercedes опинився на парковці і протаранив сім автомобілів.

В аварії постраждали два автомобілі Volkswagen Passat, а також Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, Daewoo Lanos, Citroen і Toyota Highlander. Внаслідок ДТП постраждав лише водій Mercedes. Він отримав травми голови, однак відмовився від госпіталізації.

Водія затримали, оскільки він поводився агресивно стосовнополіцейських, які прибули на місце події. У чоловіка були явні ознаки алкогольного сп’яніння, і він відмовився проходити тест на наявність алкоголю в крові.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві сталася ДТП за участю п’яного водія. Після зіткнення з іншим автомобілем, п’яний водій напав на потерпілого і намагався його побити. Однак потерпілим вдалося нейтралізувати водія, примотавши його скотчем до стовпа.