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Автоновини: на Полтавщині зловили водія, який перевищив можливу дозу алкоголю у 16 разів, фото — Подробности

На Полтавщині зловили водія, який перевищив можливу дозу алкоголю у 16 разів (ФОТО)

11 сер 2019, 16:56
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У Полтавській області зловили водія, вміст алкоголю у крові якого майже в 16 разів перевищив допустиму норму.

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Нетверезого антигероя зупинили патрульні, коли протоколювали незначну ДТП. Один з його учасників помітив явні ознаки алкогольного сп’яніння у іншого водія і одразу ж повідомив в поліцію.

Автоновини: на Полтавщині зловили водія, який перевищив можливу дозу алкоголю у 16 разів, фото — МВС

Коли на місце події прибули патрульні, результат шокував усіх присутніх. Вміст алкоголю у крові чоловіка склав 3,17 проміле (допустима норма — 0,2 проміле).

Автоновини: на Полтавщині зловили водія, який перевищив можливу дозу алкоголю у 16 разів, фото — МВС

Нагадаємо, що 1 травня в Києві п’яний водій протаранив сім машин. ДТП сталася у Дарницькому районі столиці. На проспекті Григоренка Mersedes винесло на зелену зону. Водій не зміг загальмувати і проїхав ще близько 100 м, після чого врізався в паркан і зніс його. Таким чином, Mercedes опинився на парковці і протаранив сім автомобілів.

Водія затримали, оскільки він поводився агресивно стосовно поліцейських, які прибули на місце події. У чоловіка були явні ознаки алкогольного сп’яніння, і він відмовився проходити тест на наявність алкоголю в крові.

Джерело: Ракурс


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