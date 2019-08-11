Санкції проти Росії в рамках «закону Магнітського» Велика Британія запровадить після Brexit, фото — РБК Україна

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Нові санкції проти РФ Велика Британія запровадить після Brexit (Брекзит). Зокрема, уряд планує задіяти ухвалену торік «поправку Магнітського» до британського закону про санкції.

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Про такі наміри заявив новий міністр закордонних справ країни Домінік Рааб у колонці, яку опублікувала 11 серпня The Sunday Telegraph.

Глава МЗС повідомив, що коли його країна вийде із ЄС, то зможе самостійно визначати власні санкційні правила й уряд введе в дію «положення Магнітського» із закону про санкції Сполученого Королівства.

Поправка до нового закону про санкції була прийнята парламентом ще минулої весни, але дотепер не набрала чинності. Британський варіант законопроекту відповідає однойменному документу, ухваленому у США. Він дозволяє заморожувати активи іноземних чиновників, причетних до корупції і порушень прав людини.

За словами Рааба, особи, які порушують права людини, «матимуть справу з наслідками своїх дій» — їхні активи в Великобританії будуть заморожені. Крім того, порушникам заборонять в’їзд на територію країни.

Ми гарантуємо, що глобальна Британія не стане безпечним притулком для тих, хто наживається, катуючи інших, — написав міністр.

Співробітник фонду Hermitage Capital Management Сергій Магнітський, звинувачений в податкових махінаціях, у 2009 році помер в СІЗО «Матроська Тиша», де пробув близько року. Магнітський помер у СІЗО в Москві після року утримання за ґратами в умовах, які правозахисники охарактеризували як «тортури».

Як вважають колеги юриста в фонді Hermitage, кримінальну справу було заведено на нього як помсту за розкриття великої корупційної афери. Російський суд встановив, що Магнітський в інтересах міжнародного фінансиста Вільяма Браудера буцімто реалізував незаконну схему ухилення від сплати податків — через калмицькі фірми, що були які під управлінням Hermitage Capital. Браудер заочно засуджений в Росії до дев’яти років позбавлення волі і оголошений в міжнародний розшук. Він мешкає у Лондоні.

«Закон Магнітського» США ввели в грудні 2012 року. Подібні заходи також ухвалила влада Канади та Латвії. Депутати парламенту Великої Британії прийняли «поправку Магнітського» 2 травня.

Нагадаємо, що на початку серпня США повідомили термін запровадження нових обмежень щодо Росії у «справі Скрипалів».