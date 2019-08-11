В Киеве ищут серийного насильника, фото — Западный аргумент

https://racurs.ua/n125435-v-kieve-ischut-seriynogo-nasilnika-foto-video.html

Ракурс

В Киеве ищут серийного насильника, которого подозревают в совершении двух нападений на женщин. Полиция Киева просит помочь разыскать мужчину, которого опознала жертва одного из нападений.

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Молодой человек, фото которого обнародовала полиция, обоснованно подозревается в совершении двух попыток изнасилования.

Первая из них произошла в Шевченковском районе 2 июля, другая — в Оболонском 23 июля этого года.

Именно во время нападения на малолетнюю на Оболони полиции удалось получить приметы напавшего. Жертве удалось сбежать от него во время нападения в подъезде. Ему примерно 20−25 лет, рост — 185−190 см, он худощавый, имеет вытянутое лицо, темные волосы.

Напомним, что в июле Рада поддержала закон об усилении ответственности за педофилию, а также создала реестр педофилов.