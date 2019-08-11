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Новости моды: Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга, фото — Reuters

Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга (ФОТО)

11 авг 2019, 19:47
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Итальянский модный дом Versace (Версаче) извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.

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Газета China Daily отметила, что компания с 24 июля начала изымать из продажи и уничтожать всю партию одежды с неправильной картой.

В своем сообщении дом моды заявил, что глубоко сожалеет о случившемся.

Мы любим Китай и решительно уважаем его территориальный и национальный суверенитет, — заверили в Versace.

Новости моды: Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга, фото — chinadailyasia.com

Несмотря на извинения, из-за этой ошибки от сотрудничества с Versace отказалась китайская актриса Ян Ми, которая была лицом модного дома в Китае. В воскресенье она разорвала контракт с домом моды, который подписала в июне.

Это не первый случай, когда итальянский бренд из-за неосторожности вызвал недовольство китайской аудитории. В ноябре прошлого года разгорелся большой скандал из-за того, что в социальных сетях Dolce & Gabbana появился видеоролик, на котором китайская модель палочками ест итальянские блюда. Бренд обвинили в сексизме и расизме.

Компании пришлось отменить большое шоу в Шанхае, поскольку многие модели и знаменитости отказались в нем участвовать. Кроме того, некоторые крупные китайские торговые платформы сняли с продажи товары Dolce & Gabbana. После скандала модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана извинились, причем сделали это на китайском языке. Извинилась также модель, снявшаяся в скандальном ролике.

А в феврале 2019 года итальянский дом моды Gucci извинился из-за шерстяного свитера с балаклавой после того, как пользователи в социальных сетях раскритиковали дело за сходство с разновидностью театрального грима комиков, карикатурно изображающих темнокожих людей.

Источник: Ракурс


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