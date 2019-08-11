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Новости моды: Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга, фото — Reuters
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга (ФОТО)https://racurs.ua/n125436-versace-izvinilsya-za-futbolki-s-kartoy-kitaya-bez-makao-i-gonkonga-foto.htmlРакурс
Итальянский модный дом Versace (Версаче) извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
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Газета China Daily отметила, что компания с 24 июля начала изымать из продажи и уничтожать всю партию одежды с неправильной картой.
В своем сообщении дом моды заявил, что глубоко сожалеет о случившемся.
Мы любим Китай и решительно уважаем его территориальный и национальный суверенитет, — заверили в Versace.
Несмотря на извинения, из-за этой ошибки от сотрудничества с Versace отказалась китайская актриса Ян Ми, которая была лицом модного дома в Китае. В воскресенье она разорвала контракт с домом моды, который подписала в июне.
Это не первый случай, когда итальянский бренд из-за неосторожности вызвал недовольство китайской аудитории. В ноябре прошлого года разгорелся большой скандал из-за того, что в социальных сетях Dolce & Gabbana появился видеоролик, на котором китайская модель палочками ест итальянские блюда. Бренд обвинили в сексизме и расизме.
Компании пришлось отменить большое шоу в Шанхае, поскольку многие модели и знаменитости отказались в нем участвовать. Кроме того, некоторые крупные китайские торговые платформы сняли с продажи товары Dolce & Gabbana. После скандала модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана извинились, причем сделали это на китайском языке. Извинилась также модель, снявшаяся в скандальном ролике.
А в феврале 2019 года итальянский дом моды Gucci извинился из-за шерстяного свитера с балаклавой после того, как пользователи в социальных сетях раскритиковали дело за сходство с разновидностью театрального грима комиков, карикатурно изображающих темнокожих людей.
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