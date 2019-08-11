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Нормандский формат: Волкер анонсировал немедленные консультации США, Германии и Франции, фото - "Зеркало недели"

Волкер анонсировал немедленные консультации США, Германии и Франции относительно нормандского формата

11 авг 2019, 20:20
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США, Германия и Франция проведут консультации по нормандского формата урегулирования военного конфликта на Донбассе.

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Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью «Голосу Америки».

Консультации стартуют в начале следующей недели. Представители Вашингтона, Берлина и Парижа запланировали провести очередной раунд консультаций относительно нормандского формата.

Волкер не сообщил, приглашены ли на встречу представители Киева и террористических ДНР-ЛНР. Спецпредставитель США заявил, что находится в тесном контакте с европейскими партнерами.

В июле-августе Украина начала выполнять договоренности о прекращении огня, о которых договорилась трехсторонняя группа в Минске, а также способствует разведению сторон вблизи Станицы Луганской.

Напомним, что в августе Вооруженные силы Украины продолжили терять бойцов на Донбассе. В эти выходные погиб украинский военный, еще один получил ранения. А на прошлой неделе в результате обстрела погибли сразу четверо украинцев.

Согласно данных ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года вследствие вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек.


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