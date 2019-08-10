Олена Федорова виборола срібну медаль. Фото: Сегодня

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На чемпіонаті Європи зі стрибків у воду срібну медаль виборола українка Олена Федорова.

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Сьогодні, 10 серпня, Федорова набрала 263,45 бали у стрибках з метрового трампліна. Цей результат забезпечив їй друге місце. Першу позицію посіла росіянка Віталія Корольова. Представниця України програла суперниці лише 3.25 бали. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України у Facebook.

Олена Федорова відзначила повернення у великий спорт сріблом на трампліні 1 м і стала вже 16-разовою медалісткою чемпіонатів Європи зі стрибків у воду, — наголосили в НОК.

«Бронзу» здобула ще одна спортсменка з Російської Федерації Христина Ільїних, у якої результат 263.05 бали.

Нагадаємо, у липні лідер збірної України з фехтування Ольга Харлан виборола золоту медаль чемпіонату світу. У фіналі світового форуму в Будапешті 28-річна спортсменка з України з рахунком 15:14 перемогла семиразову чемпіонку світу Софью Вєлікую з Російської Федерації.