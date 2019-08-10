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Елена Федорова завоевала серебряную медаль. Фото: Сегодня

Украинка Федорова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду (ФОТО, ВИДЕО)

10 авг 2019, 21:52
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На чемпионате Европы по прыжкам в воду серебряную медаль завоевала украинка Елена Федорова.

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Сегодня, 10 августа, Федорова набрала 263,45 балла в прыжках с метрового трамплина. Этот результат обеспечил ей второе место. Первую позицию заняла россиянка Виталия Королева. Представительница Украины проиграла сопернице лишь 3.25 балла. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

Елена Федорова отметила возвращение в большой спорт серебром на трамплине 1 м и стала уже 16-кратной медалисткой чемпионатов Европы по прыжкам в воду, — отметили в НОК.

«Бронзу» получила еще одна спортсменка из Российской Федерации Кристина Ильиных, у которой результат 263.05 балла.

Елена Федорова – серебряный призер ЧЕ. Фото: НОК Украины и олимпийская команда в Facebook

Напомним, в июле лидер сборной Украины по фехтованию Ольга Харлан завоевала золотую медаль чемпионата мира. В финале мирового форума в Будапеште 28-летняя спортсменка из Украины со счетом 15:14 победила семикратная чемпионку мира Софью Великую из Российской Федерации.

Источник: Ракурс


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