ДТП в Днепре. Фото: Информатор

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Ракурс

В Днепре 10 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и кареты скорой помощи.

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Авария произошла на перекрестке улиц Образцова и Байкальской. Грузовик двигался на зеленый свет светофора, а «скорая» ехала на красный с включенной сиреной — доставляла пациента в больницу. Водитель грузового авто не пропустил скорую помощь, произошло столкновение. Об этом сообщает «Информатор».

Мощный удар опрокинул «скорую», авто было очень сильно повреждено. В результате ДТП пострадали пять человек, всех госпитализировали в Днепровской городскую больницу № 6 с травмами различной степени тяжести. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, 10 августа в Сумской области на трассе возле села Старого произошла смертельная авария с участием Mercedes Vito и «ЗАЗ Ланос». Погибли три человека, еще два попали в больницу.