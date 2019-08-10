Авто Элвиса Пресли продадут на аукционе. Фото: Mecum

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Автомобиль Элвиса Пресли хотят продать с молотка в Соединенных Штатах.

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Американский аукцион коллекционных автомобилей Mecum выставит на продажу лимузин Lincoln Continental (Линкольн) 1967 года выпуска. Стартовая цена авто — 300 тыс. долл. Торги стартуют 15 августа. Об этом сообщает Atlasobscura.com.

Это авто певцу в 1967 году подарил его менеджер Том Паркер в день свадьбы. Автомобиль «Короля рок-н-ролла» отличается от обычных «Линкольнов» наличием кондиционера, гидроусилителя руля, электростеклоподъемников, передних сидений с электроприводом и автоматической антенны.

После смерти музыканта машиной несколько лет не пользовались. В 1980-х годах лимузин приобрел бизнесмен Джеймс Петроццини, который недолго пользовался этим авто и поставил его в гараж. С тех пор машина не эксплуатировалась.

Лимузин музыканта сейчас находится в плачевном состоянии. Однако на аукционе за это авто планируют выручить немалые средства, поскольку новый владелец получит копию регистрационного удостоверения на машину с подписью самого Пресли и «именные» номерные знаки 1-ELVIS, закрепленные за штат Теннесси. Поэтому цена «Линкольна» может существенно вырасти.

Напомним, на продажу выставили многоцелевой истребитель четвертого поколения Миг-29 из частной коллекции миллиардера и сооснователя Microsoft Пола Аллена. Этот боевой самолет до 2005 года эксплуатировался в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.