Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Авто Элвиса Пресли продадут на аукционе. Фото: Mecum

Автомобиль Элвиса Пресли продадут на аукционе (ФОТО)

10 авг 2019, 20:46
999

Автомобиль Элвиса Пресли хотят продать с молотка в Соединенных Штатах.

Loading...

Американский аукцион коллекционных автомобилей Mecum выставит на продажу лимузин Lincoln Continental (Линкольн) 1967 года выпуска. Стартовая цена авто — 300 тыс. долл. Торги стартуют 15 августа. Об этом сообщает Atlasobscura.com.

Это авто певцу в 1967 году подарил его менеджер Том Паркер в день свадьбы. Автомобиль «Короля рок-н-ролла» отличается от обычных «Линкольнов» наличием кондиционера, гидроусилителя руля, электростеклоподъемников, передних сидений с электроприводом и автоматической антенны.

После смерти музыканта машиной несколько лет не пользовались. В 1980-х годах лимузин приобрел бизнесмен Джеймс Петроццини, который недолго пользовался этим авто и поставил его в гараж. С тех пор машина не эксплуатировалась.

Лимузин музыканта сейчас находится в плачевном состоянии. Однако на аукционе за это авто планируют выручить немалые средства, поскольку новый владелец получит копию регистрационного удостоверения на машину с подписью самого Пресли и «именные» номерные знаки 1-ELVIS, закрепленные за штат Теннесси. Поэтому цена «Линкольна» может существенно вырасти.

Авто Элвиса Пресли продадут на аукционе. Фото: Mecum

Авто Элвиса Пресли продадут на аукционе. Фото: Mecum

Напомним, на продажу выставили многоцелевой истребитель четвертого поколения Миг-29 из частной коллекции миллиардера и сооснователя Microsoft Пола Аллена. Этот боевой самолет до 2005 года эксплуатировался в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

На Сумщине в кровавом ДТП погибли три человека, есть пострадавшие (ФОТО)

Ужасное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трех человек, произошло в Сумской области. На автотрассе столкнулись микроавтобус «Мерседес» и легковой автомобиль «Ланос»

Правовые новости
13:21
Новости партнеров
Загрузка...