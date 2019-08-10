Авто Елвіса Преслі продадуть на аукціоні. Фото: Mecum

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Ракурс

Автомобіль Елвіса Преслі хочуть продати з молотка у Сполучених Штатах.

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Американський аукціон колекційних автомобілів Mecum виставить на продаж лімузин Lincoln Continental (Лінкольн) 1967 року випуску. Стартова ціна авто — 300 тис. дол. Торги стартують 15 серпня. Про це повідомляє Atlasobscura.com.

Це авто співакові у 1967 році подарував його менеджер Том Паркер в день весілля. Автомобіль «Короля рок-н-ролу» відрізняється від звичайних «Лінкольнів» наявністю кондиціонера, гідропідсилювача керма, електросклопідйомників, передніх сидінь з електроприводом і автоматичної антени.

Після смерті музиканта машиною кілька років не користувалися. У 1980-х роках лімузин придбав бізнесмен Джеймс Петроцині, який недовго користувався цим авто та поставив його згодом у гараж. З того часу машина не експлуатувалася.

Лімузин музиканта наразі перебуває в жалюгідному стані. Однак на аукціоні за це авто планують виручити чималі кошти, оскільки новий власник отримає копію реєстраційного посвідчення на машину з підписом самого Преслі та «іменні» номерні знаки 1-ELVIS, закріплені за штатом Теннессі. Тому ціна «Лінкольна» може суттєво зрости.

Нагадаємо, на продаж виставили багатоцільовий винищувач четвертого покоління Міг-29 з приватної колекції мільярдера та співзасновника Microsoft Пола Аллена. Цей бойовий літак до 2005 року експлуатувався в Повітряних силах Збройних сил України.