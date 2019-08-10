ДТП у Дніпрі. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n125414-u-dnipri-stalasya-motoroshna-dtp-z-mashynou-shvydkoyi-dopomogy-ie-postrajdali-foto-video.html

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У Дніпрі 10 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля та карети швидкої допомоги.

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Аварія сталася на перехресті вулиць Образцова і Байкальської. Вантажівка рухалася на зелене світло світлофора, а «швидка» мчала на червоне з включеною сиреною — доставляла пацієнта в лікарню. Водій вантажного авто не пропустив швидку допомогу, сталося зіткнення. Про це повідомляє «Інформатор».

Потужний удар перекинув «швидку», авто було дуже сильно пошкоджене. Внаслідок ДТП постраждали п’ятеро осіб, усіх госпіталізували до Дніпровської міської лікарні № 6 з травмами різного ступеня тяжкості. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, 10 серпня у Сумській області на трасі біля села Старого сталася смертельна автопригода за участю Mercedes Vito та «ЗАЗ Ланос». Загинули троє осіб, ще двоє були госпіталізовані.