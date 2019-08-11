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Новости спорта: 13-летний украинский подросток выиграл чемпионат Европы по прыжкам с 10-метровой вышки, фото — Sport.ua

Чемпион Европы в 13 лет: украинский подросток выиграл соревнования по прыжкам с 10-метровой вышки (ВИДЕО)

11 авг 2019, 20:59
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Юный украинский спортсмен Алексей Середа стал самым молодым в истории чемпионом Европы по прыжкам в воду. Соревнования сегодня завершились в Киеве.

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Середа выиграл золотую медаль континентального первенства в 13 лет. В заключительный день соревнований он стал чемпионом по прыжкам с 10-метровой вышки. Об этом 11 августа сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

Середа, который родился 25 декабря 2005 года, превзошел рекорд британца Тома Дэйли. Последний выиграл чемпионат Европы 2008 года в возрасте 13 лет и 10 месяцев, а Середе сейчас 13 лет и 7 месяцев.

В июле украинский прыгун произвел фурор на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее. Конкурируя в финале с лучшими прыгунами мира, молодой украинец занял четвертое место в прыжках с 10-метровой вышки. Ранее он остановился в шаге от медали также в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Всего на континентальном первенстве сборная Украины выиграла семь медалей. Ранее золото в синхронном миксте на трехметровом трамплине выиграли Станислав Олиферчик и Виктория Кесарь, а первое место в прыжках с 10-метровой вышки завоевала 17-летняя София Лискун.

Источник: Ракурс


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Чемпион Европы в 13 лет: украинский подросток выиграл соревнования по прыжкам с 10-метровой вышки (ВИДЕО)

Украинский спортсмен трибун Алексей Середа стал самым молодым в истории чемпионом Европы по прыжкам в воду. Золотую награду он завоевал на соревнованиях, которые сегодня завершились в Киеве

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