Новости спорта: 13-летний украинский подросток выиграл чемпионат Европы по прыжкам с 10-метровой вышки, фото — Sport.ua

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Ракурс

Юный украинский спортсмен Алексей Середа стал самым молодым в истории чемпионом Европы по прыжкам в воду. Соревнования сегодня завершились в Киеве.

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Середа выиграл золотую медаль континентального первенства в 13 лет. В заключительный день соревнований он стал чемпионом по прыжкам с 10-метровой вышки. Об этом 11 августа сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

Середа, который родился 25 декабря 2005 года, превзошел рекорд британца Тома Дэйли. Последний выиграл чемпионат Европы 2008 года в возрасте 13 лет и 10 месяцев, а Середе сейчас 13 лет и 7 месяцев.

В июле украинский прыгун произвел фурор на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее. Конкурируя в финале с лучшими прыгунами мира, молодой украинец занял четвертое место в прыжках с 10-метровой вышки. Ранее он остановился в шаге от медали также в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Всего на континентальном первенстве сборная Украины выиграла семь медалей. Ранее золото в синхронном миксте на трехметровом трамплине выиграли Станислав Олиферчик и Виктория Кесарь, а первое место в прыжках с 10-метровой вышки завоевала 17-летняя София Лискун.