Новости кино: в Голливуде на фоне серийных расстрелов отменили премьеру фильма об охоте на людей, фото — variety.com

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В США отменили премьеру фильма об охоте на людей после двух случаев массовой стрельбы, которые шокировали страну в начале августа.

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Руководство компании Universal Pictures решило перенести на неопределенный срок премьеру фильма «Охота». Согласно сюжета картины, либеральные элиты устраивают охоту на героев-республиканцев. Ранее фильм уже вызвал возмущение в США, включая критику президента Трампа.

Руководство компании Universal Pictures обнародовало официальное заявление о решении отказаться от премьеры фильма «Охота», которую запланировали на 27 сентября. Причиной назвали массовые расстрелы людей в Техасе и Огайо, сообщает Deadline.

Студия решила отказаться от планов по выпуску фильма. Мы поддерживаем наших авторов и продолжим выпускать фильмы вместе со смелыми режиссерами, имеющими собственный взгляд — таковы и создатели этого сатирического социального триллера. Но мы понимаем, что сейчас неподходящий момент для выхода картины, — говорится в тексте заявления.

О дальнейших планах «Охота» неизвестно. Главные герои фильма республиканцы обнаруживают, что на них открыла охоту группа богачей из правящих либеральных элит. Лидеров двух противоборствующих лагерей играют Бетти Гилпин и Хилари Суонк.

Еще до решения о переносе выхода фильма на неопределенное время власть США возмутилась тем, что жертвами в фильме показали сторонников действующей администрации. Дональд Трамп вообще обвинил голливудскую индустрию в расизме.

Этот фильм может разжечь и посеять хаос. Они создают насилие, а потом пытаются в этом обвинить других. Они настоящие расисты и очень вредны для нашей страны, — прокомментировал «Охоту» в Твиттер Трамп.

Напомним, что в результате стрельбы, которую открыл 3 августа 21-летний житель Техаса в супермаркете в городе Эль-Пасо, погибли 22 человека, более 20 пострадали. Напавшего обвинили в терроризме на почве расовой ненависти.

А в ночь на 4 августа в штате Огайо в результате стрельбы были убиты 10 человек, включая стрелка, более 30 человек получили ранения.