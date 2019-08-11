Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Новости кино: в Голливуде на фоне серийных расстрелов отменили премьеру фильма об охоте на людей, фото — variety.com

В Голливуде на фоне серийных расстрелов отменили премьеру фильма об охоте на людей (ВИДЕО)

11 авг 2019, 21:40
999

В США отменили премьеру фильма об охоте на людей после двух случаев массовой стрельбы, которые шокировали страну в начале августа.

Loading...

Руководство компании Universal Pictures решило перенести на неопределенный срок премьеру фильма «Охота». Согласно сюжета картины, либеральные элиты устраивают охоту на героев-республиканцев. Ранее фильм уже вызвал возмущение в США, включая критику президента Трампа.

Руководство компании Universal Pictures обнародовало официальное заявление о решении отказаться от премьеры фильма «Охота», которую запланировали на 27 сентября. Причиной назвали массовые расстрелы людей в Техасе и Огайо, сообщает Deadline.

Студия решила отказаться от планов по выпуску фильма. Мы поддерживаем наших авторов и продолжим выпускать фильмы вместе со смелыми режиссерами, имеющими собственный взгляд — таковы и создатели этого сатирического социального триллера. Но мы понимаем, что сейчас неподходящий момент для выхода картины, — говорится в тексте заявления.

О дальнейших планах «Охота» неизвестно. Главные герои фильма республиканцы обнаруживают, что на них открыла охоту группа богачей из правящих либеральных элит. Лидеров двух противоборствующих лагерей играют Бетти Гилпин и Хилари Суонк.

Еще до решения о переносе выхода фильма на неопределенное время власть США возмутилась тем, что жертвами в фильме показали сторонников действующей администрации. Дональд Трамп вообще обвинил голливудскую индустрию в расизме.

Этот фильм может разжечь и посеять хаос. Они создают насилие, а потом пытаются в этом обвинить других. Они настоящие расисты и очень вредны для нашей страны, — прокомментировал «Охоту» в Твиттер Трамп.

Напомним, что в результате стрельбы, которую открыл 3 августа 21-летний житель Техаса в супермаркете в городе Эль-Пасо, погибли 22 человека, более 20 пострадали. Напавшего обвинили в терроризме на почве расовой ненависти.

А в ночь на 4 августа в штате Огайо в результате стрельбы были убиты 10 человек, включая стрелка, более 30 человек получили ранения.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Иномарка влетела в маршрутку под Киевом: 13 раненых, двое погибших (ФОТО, ВИДЕО)

На одесской трассе в Киевской области 11 августа произошло кровавое ДТП. Вблизи Глевахи легковушка Volkswagen влетела в маршрутку с пассажирами. В результате ДТП погибли два человека, 13 человек получили ранения

Новости Украины
22:21

Чемпион Европы в 13 лет: украинский подросток выиграл соревнования по прыжкам с 10-метровой вышки (ВИДЕО)

Украинский спортсмен трибун Алексей Середа стал самым молодым в истории чемпионом Европы по прыжкам в воду. Золотую награду он завоевал на соревнованиях, которые сегодня завершились в Киеве

Новости Украины
20:59
Новости партнеров
Загрузка...