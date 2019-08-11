ДТП под Киевом: иномарка влетела в маршрутку, 15 пострадавших, фото — ГСЧС

https://racurs.ua/n125440-inomarka-vletela-v-marshrutku-pod-kievom-13-ranenyh-dvoe-pogibshih-foto-video.html

Ракурс

В Киевской области вечером 11 августа произошло кровавое ДТП. На одесской трассе вблизи Глевахи легковушка Volkswagen (Фольксваген) влетела в маршрутку с пассажирами.

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В результате ДТП погибли два человека, 13 человек получили ранения.

Об инциденте сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, спасатели которой извлекли из искореженного легкового автомобиля тела погибших.

ДТП произошло примерно в 19.00. Как сообщает dtp.kiev.ua, вероятно, на скоростной трассе водитель Volkswagen мчался в направлении Киева и не заметил маршрутку, остановившуюся на красный свет.

Спасатели ГСЧС раскрывали поврежденные автомобили с помощью специального оборудования. В операции задействовали восьмерых спасателей и две единицы спецтехники.

«Ракурс» 9 августа сообщал о другом тяжелом ДТП: вблизи Тетеровки на дороге Житомир-Черновцы лоб в лоб столкнулись микроавтобус «Фольксваген» и BMW. В результате ДТП в больницы увезли 24 человека, из них 12 — госпитализированы.