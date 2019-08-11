Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ДТП под Киевом: иномарка влетела в маршрутку, 15 пострадавших, фото — ГСЧС

Иномарка влетела в маршрутку под Киевом: 13 раненых, двое погибших (ФОТО, ВИДЕО)

11 авг 2019, 22:21
999

В Киевской области вечером 11 августа произошло кровавое ДТП. На одесской трассе вблизи Глевахи легковушка Volkswagen (Фольксваген) влетела в маршрутку с пассажирами.

Loading...

В результате ДТП погибли два человека, 13 человек получили ранения.

Об инциденте сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, спасатели которой извлекли из искореженного легкового автомобиля тела погибших.

ДТП под Киевом: иномарка влетела в маршрутку, 15 пострадавших, фото — Киев оперативный

ДТП произошло примерно в 19.00. Как сообщает dtp.kiev.ua, вероятно, на скоростной трассе водитель Volkswagen мчался в направлении Киева и не заметил маршрутку, остановившуюся на красный свет.

Спасатели ГСЧС раскрывали поврежденные автомобили с помощью специального оборудования. В операции задействовали восьмерых спасателей и две единицы спецтехники.

ДТП под Киевом: иномарка влетела в маршрутку, 15 пострадавших, фото — Киев оперативный

«Ракурс» 9 августа сообщал о другом тяжелом ДТП: вблизи Тетеровки на дороге Житомир-Черновцы лоб в лоб столкнулись микроавтобус «Фольксваген» и BMW. В результате ДТП в больницы увезли 24 человека, из них 12 — госпитализированы.

ДТП под Киевом: иномарка влетела в маршрутку, 15 пострадавших, фото — Киев оперативный

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Иномарка влетела в маршрутку под Киевом: 13 раненых, двое погибших (ФОТО, ВИДЕО)

На одесской трассе в Киевской области 11 августа произошло кровавое ДТП. Вблизи Глевахи легковушка Volkswagen влетела в маршрутку с пассажирами. В результате ДТП погибли два человека, 13 человек получили ранения

Новости Украины
22:21

Чемпион Европы в 13 лет: украинский подросток выиграл соревнования по прыжкам с 10-метровой вышки (ВИДЕО)

Украинский спортсмен трибун Алексей Середа стал самым молодым в истории чемпионом Европы по прыжкам в воду. Золотую награду он завоевал на соревнованиях, которые сегодня завершились в Киеве

Новости Украины
20:59
Новости партнеров
Загрузка...