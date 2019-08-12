Пожар на судне произошел в Черном море. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n125441-v-chernom-more-v-rezultate-pojara-zatonulo-rossiyskoe-sudno.html

Ракурс

В Черном море в районе Туапсе (Российская Федерация) произошел пожар на рыболовецком судне.

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Оно затонуло в результате чрезвычайного происшествия. Предварительно установлено, что возгорание двигателя стало причиной пожара. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района сообщил о том, что в акватории Черного моря, на расстоянии 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло возгорание двигателя рыболовецкого судна, — сообщили спасатели.

Всего на борту рыболовецкой шхуны находились шесть человек. Никто из них не пострадал, их доставили на берег попутными судами.

Напомним, 21 июля возле берегов Мавритании произошел пожар на украинском океанском траулере «Иван Голубец». На момент пожара на судне находились 90 человек — граждане Украины и России. Вследствие чрезвычайного происшествия погиб моторист, есть пострадавшие.