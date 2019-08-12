Стрельба произошла в баре в Мексике. Фото: NewsOne

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Ракурс

В Мексике неизвестные устроили стрельбу в бильярдном клубе в городе Ирапуто (штат Гуанахуато), в результате чего погибли восемь человек, еще три госпитализированы.

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Вооруженный инцидент произошел 12 августа около 22.00 по местному времени. По словам очевидцев, группировка действовала очень быстро, обстреляли нескольких человек, которые находились за бильярдными столами. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на El Universal.

По информации местных СМИ, два человека умерли по дороге в больницу, еще двое скончались уже на больничных койках. Среди раненых — два ребенка.

Полицейские пока не сумели задержать нападавших. Причины мотива преступления пока неизвестны.

Напомним, стрельбу в мечети Осло, в результате которого пострадал один человек, норвежские правоохранители расследуют как попытку теракта. У двадцатилетнего нападающего нашли тело убитой женщины, с которой, по данным полиции, у него были близкие отношения.