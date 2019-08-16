Расположение микрорайона проживания влияет на вероятность преждевременной смерти, фото: PxHere

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Преждевременная смертность частично зависит от микрорайона проживания. В частности, загрязнение окружающей среды и доступ к медицинской помощи играют важную роль в поддержании здоровья и самочувствия.

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К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав связь между преждевременной смертностью и сочетанием экологических, медицинских, социально-экономических и демографических факторов относительно жителей 140 районов Торонто, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в журнале ScienceDirect.

Кроме вполне ожидаемых выводов о том, что в районах с меньшим количеством деревьев, более высоким уровнем загрязнения и более низким общим уровнем доходов обычно стоит ожидать более высокого уровня смертности, были обнаружены неожиданные результаты.

Так, оказалось, что более высокие уровни ультрамелких частиц и канцерогенов, связанных с дорожным движением, не всегда коррелируют с более высокими показателями преждевременной смертности.

В больших пригородах с более высоким уровнем загрязнения, чем в центральных районах, наблюдалось снижение показателя преждевременной смертности примерно на 17 смертей на 100 тыс. человек. Это снижение эквивалентно потреблению на 125 сигарет в год меньше.

Это противоречит другим опубликованным данным, — отмечают ученые. — Вообще, большие загрязнения связаны с большой преждевременной смертностью. В этом случае пригородные микрорайоны также имели меньшую пешеходную доступность, что может минимизировать влияние на здоровье.

Возможно также, что разницы между тем, где человек живет и где он работает, играют определенную роль в общем воздействие загрязняющих веществ. У нас есть другие гипотезы, которые вышли за рамки нашего исследования. Но мы были удивлены, — подчеркивают исследователи.

Еще одной неожиданностью было выявление повышенного уровня смертности на территориях, расположенных вдоль береговой линии, с хорошим древесным покровом, широкими зелеными насаждениями и не большим зафиксированным уровнем загрязнения, чем в других районах города. В частности, в одном из таких районов располагался Национальный парк Руж.

Возможно, причиной этого является влияние пока неустановленных загрязнителей в прибрежных водах или воздухе, предполагают исследователи.

Напомним, недавно американские ученые установили, что загрязнение воздуха в местах проживания родителей негативно влияет на интеллект детей.