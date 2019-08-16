Дональд Трамп, фото: The Epoch Times

https://racurs.ua/n125604-tramp-hochet-priobresti-samyy-bolshoy-ostrov-v-mire-smi.html

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Президент США Дональд Трамп интересуется возможностью приобретения Гренландии — крупнейшего острова в мире.

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Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Сейчас Гренландия является автономной учредительной страной в составе Королевства Дания.

Источники сообщают, что Трамп с разной степенью серьезности неоднократно выражал заинтересованность в возможности приобретения этого острова, расположенного между северной частью Атлантического океана и Северным Ледовитым океаном, к востоку от Канадского Арктического архипелага.

Отмечается, что он даже просил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу этого проекта. В то же время источники подчеркивают, что соответствующие инициативы со стороны Трампа звучали с «разной степенью серьезности».

Часть советников президента США считают, что идея покупки Гренландии — всего лишь «мимолетное увлечение» Трампа, которое вряд ли осуществится.

Однако, несмотря на некоторую легкомысленность этой идеи, история знает подобный прецедент в американо-датских отношениях. В 1917 году США приобрели датскую Вест-Индию, расположенную на границе между Карибским морем и Атлантическим океаном, переименовав эту территорию в Американские Виргинские Острова.

В 1946 году президент США Гарри Трумэн пытался приобрести Гренландию за 100 млн долл., однако тогда он получил отказ.

Американские военные уже имеют большую авиабазу на Гренландии, расположенную на северо-западе острова. Ее персонал состоит из 600 человек.

В следующем месяце Трамп осуществит свой первый официальный визит в Данию, хотя вряд ли приобретение Гренландии будет на повестке дня его переговоров с властями этой страны.

Напомним, администрация Трампа в этом году планирует «закрутить гайки» мигрантам, которые получают соцпомощь в США. Власти США будут отказывать в выдаче вида на жительство, а также других привилегиях иностранцам, которые не могут себя обеспечить.