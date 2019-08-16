Высокие технологии: понять запутанные финансовые отчеты поможет созданная британскими учеными программа

Британские ученые создали приложение для анализа запутанных финансовых отчетов

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Упростить понимание запутанных финансовых отчетов компаний поможет созданный британскими учеными приложение CFIE-FRSE (The Corporate Financial Information Environment — Final Report Structure Extractor, «Корпоративное финансовая информационная среда — Экстрактор структуры окончательного отчета»).

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Эта программа сокращает трудные для понимания перегруженные данным финансовые отчеты, чтобы помочь инвесторам и регулирующим органам, сообщает пресс-служба Университета Ланкастера.

Ежегодные отчеты компании читать почти невозможно, отмечают ученые.

Разработанная британскими учеными программа осуществляет «вскрытие» и анализ нарративных аспектов годовых отчетов компаний. Эти документы прежде всего адресованы акционерам, но также используются другими заинтересованными сторонами, включая финансовых аналитиков, потенциальных инвесторов, журналистов и регуляторов.

Исследователи отмечают, что в настоящее время нет единой структуры для таких документов, что затрудняет сравнение и крупномасштабный анализ.

Разработанное ими приложение предназначено для того, чтобы пробиться сквозь сложный для понимания язык годовых отчетов и помочь пользователям определить необычные моменты в корпоративных отчетах, которые могут помочь отличить долгосрочные финансовые показатели от повышенной краткосрочной прибыли.

Контролирующим органам программа может помочь увидеть, где предприятия могут пытаться скрыть информацию и требуется вмешательство.

Годовые отчеты являются очень неструктурированными, и различные компании отчитываются по-разному, что делает изъятие контента и сравнение отчетов очень тяжелым. Почти каждый документ отличается, — подчеркивают исследователи.

Поэтому CFIE-FRSE прошел обучение по определению набора общих названий разделов (типов) на основе учебного список синонимов, составленного специалистами в области бухгалтерского учета и финансов.

Например, программа способна определить, что «Письмо акционерам» в отчете одной компании совпадает с «Заявлением председателя совета директоров» в отчете другой компании, — отмечают исследователи.

Отмечается, что это приложение уже вызвало интерес со стороны руководителей инвестиционных и хедж-фондов, которым оно предоставляет возможность получить более полное представление о статусе и стабильность компаний, а также регулирующих органов, стремящихся оценить эффективность регулирования.

CFIE-FRSE проанализировал более 26 тыс. документов, опубликованных между 2003 и 2017 годами компаниями, которые котируются на Лондонской бирже. В результате, в частности, было обнаружено, что за последнее десятилетие средняя длина отчета выросла более чем вдвое, почти до 34 тыс. слов, отмечают ученые.

Скачать программу можно по ссылке.

Напомним, недавно ученые создали приложение, которое позволяет увидеть окружающий мир глазами маленьких приматов.