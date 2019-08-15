Главные новости за 15 августа: подозрение Грымчаку, выход на свободу участника обстрела Мариуполя, названы комитеты новой Рады

Юрий Гримчак, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n125602-glavnye-novosti-za-15-avgusta-podozrenie-grymchaku-vyhod-na-svobodu-uchastnika-obstrela.html

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НАБУ сообщило об объявлении подозрения в мошенничестве задержанному вчера заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его «помощнику» Игорю Овдиенко. Ранее ведомство рассказало о деталях этого дела. Сегодня утром СБУ обнародовала видео и фото следственных действий по этому делу.

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Сегодня на свободу по «закону Савченко» вышел пособие боевиков Валерий Кирсанов, который осуществлял координацию огня российских террористов по Мариуполю во время кровавого обстрела в январе 2015 года. После выхода из СИЗО его окружили местные жители и активисты и облили зеленкой.

Подготовительная группа депутатов новой Верховной Рады, третье заседание которой проиходило сегодня, определила перечень 23-х комитетов парламента IX созыва и их названия. В предыдущей Верховной Раде было 28 комитетов.

В Украине ввели мораторий на проверку знаний нового правописания во время ВНО. При составлении задач по украинскому языку и литературе в них пять лет не будут вносить вопросы, связанные с нормами нового правописания.

Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте бывшего министра внутренних дел времен президентства Виктора Януковича Виталия Захарченко.

Алексей Михайличенко стал новым тренером киевского «Динамо». Уже завтра состоится первая тренировка команды под его руководством.

Британская полиция сообщила о еще одной жертве отравления химическим веществом «Новичок» в Солсбери.