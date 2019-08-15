Головні новини за 15 серпня: підозра Гримчаку, вихід на волю учасника обстрілу Маріуполя, названо комітети нової Ради

Юрій Гримчак, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n125602-golovni-novyny-za-15-serpnya-pidozra-grymchaku-vyhid-na-volu-uchasnyka-obstrilu-mariupolya.html

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НАБУ повідомило про оголошення підозри в шахрайстві затриманому вчора заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрієві Гримчаку та його «помічникові» Ігореві Овдієнку. Раніше відомство розповіло про деталі цієї справи. Сьогодні вранці СБУ оприлюднила відео та фото слідчих дій у цій справі.

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Сьогодні на волю за «законом Савченко» вийшов посібник бойовиків Валерій Кірсанов, котрий здійснював координацію вогню російських терористів по Маріуполю під час кривавого обстрілу в січні 2015 року. Після виходу з СІЗО його оточили місцеві жителі й активісти та облили зеленкою.

Підготовча група депутатів нової Верховної Ради, третє засідання котрої відбувалося сьогодні, визначила перелік 23-х комітетів парламенту IX скликання та їхні назви. У попередній Верховній Раді було 28 комітетів.

В Україні запровадили мораторій на перевірку знань нового правопису під час ЗНО. Під час укладання завдань з української мови та літератури до них п’ять років не вноситимуть питання, пов’язані з нормами нового правопису.

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про заочний арешт колишнього міністра внутрішніх справ часів президентства Віктора Януковича Віталія Захарченка.

Олексій Михайличенко став новим тренером київського «Динамо». Вже завтра відбудеться перше тренування команди під його керівництвом.

Британська поліція повідомила про ще одну жертву отруєння хімічною речовиною «Новичок» у Солcбері.