Юрій Гримчак, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n125601-grymchaku-ta-yogo-pomichnykovi-ogolosheno-pidozru.html

Ракурс

Заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрієві Гримчаку та його «помічникові» Ігореві Овдієнку оголошено підозру в шахрайстві (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу).

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Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Зазначається, що, за даними слідства, вони заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.

За інформацією «Телеканалу 24», підозру Гримчаку та його довіреній особі вручили в приміщенні ізолятора тимчасового тримання ГУ МВС. Обрання запобіжного заходу відбудеться 16 серпня.

За словами адвоката Овдієнка Тетяни Матяш, її підзахисного та Гримчака підозрюють у вимаганні хабара на суму 1 млн дол. США. Раніше правоохоронні органи повідомляли, що йдеться про суму 1,1 млн дол.

Адвокат Гримчака Дмитро Мельник повідомив журналістам, що захист досі не розуміє, який орган займається досудовим розслідуванням. За його словами, у підозрі написано одне, а, фактично, слідчі говорять зовсім інше.

Крім того, не відомо, де саме буде обиратися запобіжний захід. Це може бути Чернігівський суд або Печерський суд Києва, зазначив Мельник.

Гримчака та Овідієнка затримали 14 серпня.

Нагадаємо, в НАБУ сьогодні розповіли подробиці цієї справи.